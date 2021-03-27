РИАМО - 27 мар. Пожар произошел в жилом доме в Потаповском переулке в Москве, в ходе тушения пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании в подвале пятиэтажного жилого дома по адресу: Потаповский переулок, дом 14, поступило в 15:21.

«Площадь пожара составила 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Спасенные в ходе тушения и разведки люди переданы медикам для проверки.

Возгорание ликвидировали в 15:52.