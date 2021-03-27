РИАМО - 27 мар. Пожар произошел в жилом доме в Потаповском переулке в Москве, в ходе тушения пожарные спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Сообщение о возгорании в подвале пятиэтажного жилого дома по адресу: Потаповский переулок, дом 14, поступило в 15:21.
«Площадь пожара составила 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.
Спасенные в ходе тушения и разведки люди переданы медикам для проверки.
Возгорание ликвидировали в 15:52.
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