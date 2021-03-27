РИАМО - 27 мар. Министерство труда и социальной защиты РФ информирует о проведении Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Целью конкурса является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, распространение положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в общественной жизни.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья»; «Семья — хранитель традиций».

Ответственными исполнителями мероприятия являются: министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Общее руководство проведением Всероссийского конкурса осуществляет организационный комитет под председательством председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ответственного секретаря совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Гумеровой Л.С.

В состав оргкомитета входят представители федеральных и региональных органов власти, некоммерческих организаций, общественные деятели, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и детства.

Подведение итогов конкурса, награждение семей-победителей и лучших организаторов конкурса в субъектах РФ планируется в Москве в ноябре 2021 года.

Положения о конкурсе в новой редакции, состав оргкомитета и дорожная карта конкурса на 2021 год размещены на сайте Фонд поддержки детей. Контактное лицо в фонде: руководитель департамента реализации программ Морошка Ольга Львовна, телефон +7 495 374 53 06, доб. 109, электронная почта olmoroshkina@fond-detyam.ru.