РИАМО - 27 мар. Маркировка товаров легкой промышленности, которые не были реализованы до 1 января 2021 года, продлена в России до 1 мая, сообщает пресс-служба департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота проектов Минпромторга РФ.

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2021-го года оборот немаркированных изделий легкой промышленности запрещен.

В постановление правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об утверждении правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» внесены изменения, которые вступили в силу 20 марта 2021 года.

Участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во владении, и (или) пользовании, и (или) распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию на 1 января 2021 г. (остатков товаров) и осуществлять их маркировку средствами идентификации в целях последующей реализации (продажи) до 1 мая 2021 г.

Маркировка товаров в дополнительный период может осуществляться только в случае регистрации товаров в соответствии с пунктами 24 и 25 правил.