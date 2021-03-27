РИАМО - 27 мар. Редактор XDA Developers Макс Вайнбах опубликовал качественные рендеры нового iPhone 13 Pro, который выйдет уже этой осенью, сообщает Nation News.

«Если снимки окажутся правдой, то iPhone 13 Pro получит черный матовый корпус. Металлические рамки улучшат специальным покрытием, которое не будет оставлять отпечатки пальцев», - говорится в сообщении.

Также новый флагман от Apple может получить дисплей LTPO с поддержкой адаптивной кадровой частоты от 1 до 120 Гц. Появится и защитное стекло основной камеры.

Ранее появились слухи о том, что iPhone 13 Pro могут оснастить усовершенствованной функцией Face ID и сканером Touch ID разработки Qualcomm, расположенным под экраном.

Экран якобы сделают 6,1-дюймовым. Новый iPhone будет поддержит 5G и Wi-Fi 6E. У него будет 5-нанометровый процессор A15 Bionic и тройная тыльная камера со сканером LiDAR.