РИАМО - 27 мар. Лидер российской сборной по лыжным гонкам и чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов одержал победу в мужской спринтерской гонке на чемпионате России, передает Федеральное агентство новостей.

Большунов выиграл спринт классическим стилем на первенстве страны, которое проходит в Тюмени. Он преодолел дистанцию всего за 4 минуты 9,57 секунды.

Вторую позицию занял Александр Терентьев из Архангельской области, а третью — Евгений Белов из Тюменской области.

Ранее Наталья Непряева выиграла женскую спринтерскую гонку.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.