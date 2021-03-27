РИАМО - 27 мар. В легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в субботу состоялось торжественное открытие скалодрома для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, передает корреспондент РИАМО.

Данный скалодром является копией токийского сооружения. Будущие олимпийцы смогут смоделировать подготовку к главному старту четырехлетия.

«Мы рады тому, что открыли олимпийский скалодром. С включением скалолазания в программу Олимпийских игр уровень конкуренции в связи с развитием спорта как у нас в стране, да и в мире, резко вырос. Даже каждая мелочь может повлиять на результат. Поскольку речь идет уже об Олимпийских играх, наша задача — создать все условия для того, чтобы спортсмены смогли подготовиться в наиболее комфортных условиях. Одним из таких этапов (стало - ред. ) — открытие скалодрома», — сказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Он добавил, что новый скалодром позволит спортсменам познакомиться с тем рельефом, на котором они будут выступать на играх. Скалодром останется в комплексе и после соревнований. Он будет доступен для всех любителей скалолазания.

Также советник президента Олимпийского комитета России Сергей Косилов зачитал приветственное слово президента ОКР Станислава Позднякова.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично поздравляю вас, представителей федерации скалолазания России, спортсменов, тренеров и, конечно, болельщиков с открытием в Москве нового, современного скалодрома. Включение скалолазания в программу Олимпийских игр значительно способствовало развитию этого зрелищного и динамичного вида спорта, как в нашей стране, так и во всем мире», — говорится в тексте письма.

В заключении он пожелал спортсменам пройти оставшийся до игр в Токио тренировочный период без потерь и показать в Японии свой максимум.

Спортивное скалолазание является олимпийским видом спорта с 2016 года. В Японии спортсмены померяются силами в дисциплине многоборье, которая включает в себя боулдеринг, лазание на скорость и лазание на трудность.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Covid-19 соревнования перенесли. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.