РИАМО - 27 мар. В городском округе Коломна задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве собственной 79-летней матери, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 26 марта 2021 года в квартире, расположенной в поселке Летуново в городском округе Коломна, обнаружено тело пенсионерки», - говорится в сообщении.

В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил свою мать руками в область головы и туловища, после чего задушил ее. В итоге потерпевшая скончалась на месте происшествия от удушения.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемому в скором времени будет предъявлено обвинение. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.