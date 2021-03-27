РИАМО - 27 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах, передает «Вечерняя Москва».

По словам Путина, Песах — это напоминание об освобождении еврейского народа, идеалах свободы и справедливости. Праздник несет большую духовную и историческую ценность.

«Важно, что еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи», - говорится в телеграмме президента.

Глава государства подчеркнул, что еврейские организации помогают сберегать традиции предков. Президент также добавил, что поддержание интернациональных гуманитарных связей — это важная работа, которая заслуживает уважения.

Песах, или еврейская Пасха, является одним из главных иудейских праздников в память об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте.