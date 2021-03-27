РИАМО - 27 мар. Столичные НКО активно помогают людям с ограниченными возможностями здоровья изучать актерское мастерство, а также участвовать в спектаклях, которые ставятся в инклюзивных театрах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу во всем мире отмечают День театра. В Москве, помимо обычных театров, работают инклюзивные. В их спектаклях играют люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Театральный проект «Недослов» объединяет актеров с нарушением слуха. Участники проекта рассказывают на сцене о событиях и чувствах, не используя речь, при помощи языка танца и пластики. Сейчас в труппе уже 24 человека», — отмечается в материале.

Актеры участвуют в отечественных и зарубежных фестивалях. Команда театра уже объездила более 30 городов России, а также побывала в Шотландии, Франции и Испании.

Проект «Взаимодействие» создает спектакли, видеоролики, документальные фильмы и мастер-классы с участием людей с синдромом Дауна. В проектах задействована труппа из 14 людей. Они уже поставили спектакль «Безграничные диалоги» в новом пространстве Театра Наций, а также спектакль «Бу» на сцене культурного центра ЗИЛ.

Театр-студия «Круг II» проводит обучающие тренинги, занятия по актерскому мастерству, сценическому движению, танцевальной и музыкальной импровизации, а также клоунаде. В театре играют актеры с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями здоровья. Они представляют по 5-8 спектаклей за сезон.