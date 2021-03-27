РИАМО - 27 мар. Строительство уникального корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, больница в Коммунарке в будущем станет одним из шести якорных многопрофильных онкоцентров города.

«Здесь появится суперсовременный корпус лучевой терапии площадью 9,5 тыс. кв. м. Сейчас идет проектирование нового корпуса. Его строительство планируется завершить в 2023 году», — заявил Бочкарев.

В пятиэтажном здании разместят дневной стационар для радиотерапевтического лечения, отделение радиотерапии и внутриполостной терапии, а также радиологический блок.

Корпус оснастят новейшей техникой. Также будет оборудована лаборатория радиоизотопной диагностики, где врачи смогут диагностировать онкозаболевания на самых ранних стадиях.