РИАМО - 27 мар. Медицинский вертолет Московского авиационного центра доставил из ТиНАО в больницу мужчину, упавшего с высоты, сообщили в авиационном центре.

Инцидент произошел днем в субботу. Экипаж дежурного санитарного вертолета вылетел по вызову в новую Москву.

«В Щапово машина скорой помощи доставила мужчину после падения с высоты. Пациента эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказали в авиационном центре.

На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи.