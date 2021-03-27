РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 мар. Порядка 350 юных спортсменов участвуют в турнире по дзюдо в Котельниках в субботу, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В городском округе Котельники стартовал первый открытый турнир по дзюдо на призы Федерации самбо и дзюдо. Открыл соревнования глава Котельников Сергей Жигалкин. В своем выступлении он поприветствовал участников и пожелал им удачи.

«Рад приветствовать всех участников турнира. Сам занимаюсь спортом. Как говорится, в здоровом теле - здоровый дух. Очень приятно видеть такое количество спортсменов в нашем городе. Желаю всем красивых и бескомпромиссных схваток на татами», - сказал Сергей Жигалкин.

В Котельники на турнир приехали 59 команд из Москвы, Люберец, Дзержинского, Раменского и других городов Подмосковья, а также Твери, Тулы, Липецка, Курска, Великого Новгорода, Калуги, Рязани. Самая большая делегация приехала из Тверской области в составе 40 человек. Участники выступают в разных возрастных категориях от 6 до 13 лет. Соревнования будут проходить в течение всего дня.

В субботу на базе спорткомплекса «Котельники» стартовал первый турнир по дзюдо на призы Федерации самбо и дзюдо городского округа. Ранее к главе муниципалитета с инициативой провести такие соревнования обратилась Федерация самбо и дзюдо Котельников. Данное предложение он поддержал.