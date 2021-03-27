РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Глава городского округа Владимир Ружицкий отметил важность работы служащих войск национальной гвардии России, в этом году службе исполняется 210 лет, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«Сотрудники Росгвардии следят за порядком на массовых мероприятиях, охраняют стратегически важные объекты. Для них – это повседневная работа, зачастую связанная с риском для жизни», - сказал Владимир Ружицкий.

В своем поздравлении он напомнил, что в Люберцах службу несут более 200 сотрудников Росгвардии. Сотрудники Росгвардии следят за общественной безопасностью, ведут борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Глава округа пожелал всему личному составу Росгвардии здоровья, счастья, мирного неба.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

«Созданная пять лет назад, Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой, весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов», - сказал Путин.