РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В Подольском краеведческом музее открылась выставка «Мозаика времен», которая отражает историю посуды с древних времен до наших дней, она продлится до 4 апреля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Выставка из фондов музея «Мозаика времен» проходит в Подольском краеведческом музее до 4 апреля. В ней отразилась история посуды от древних времен до наших дней. Археологические исследования, проводимые на земле Подольска, датируют появление первых глиняных сосудов неолитом (новым каменным веком) и относят их к Льяловской культуре. На сосуды наносили ямочный орнамент или косые насечки. Днище делали круглыми, чтобы сосуд было удобнее ставить среди камней очага.

В раннем железном веке 6-5 век — 3 век до н.э. люди широко расселились на территории Подолья. Раскопки на городищах дали фрагменты сетчатой керамики Дьяковской культуры. Глиняная посуда имеет плоское донышко. Вся керамика сделана в технике ленточного налепа.

Подольский краеведческий музей находится на Советской площади, 7.