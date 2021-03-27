РИАМО - 27 мар. Архитектурно-художественную подсветку 432 зданий в 43 муниципалитетах Московской области отключат во время международной экоакции «Час Земли», сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Акция стартует в 20:30 и продлится до 21:30.

«На целый час будет отключена архитектурно-художественная подсветка с общей установленной мощностью более 31 тыс. кВт. Официально подтвердили свое участие в акции 43 муниципалитета региона», — сообщили в пресс-службе.

Предприятия ТЭК также готовятся отключить подсветку офисных зданий. Участие подтвердили АО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион».

«Жители Подмосковья могут присоединиться к акции, отключить лишние электроприборы в своем доме от сети на час. Министерство энергетики поддерживает инициативу граждан, их бережное и ответственное отношение к природе», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

В минувшем году в акции участвовали 59 муниципалитетов.

В России акция «Час Земли» пройдет в 13-й раз. Тема 2021 года — открытость экологической информации.

56 городских округов Московской области поучаствуют в акции «Час Земли»>>