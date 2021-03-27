РИАМО - 27 мар. В центре столицы начинается реставрация электротеатра «Форум» на Садовой-Сухаревской улице, за долгие годы здание пришло в негодность и требует основательного ремонта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это один из трех первых кинотеатров Москвы наряду с «Колизеем» и «Художественным». Долгие годы переходил из рук в руки и практически развалился», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Здание на текущий момент находится в аварийном состоянии. Часть, где был зрительный зал, полностью утрачена. Вестибюль и фойе — без крыши, сохранился только главный фасад с элементами декора.

По словам мэра, реставрационные работы займут не менее 3-4 лет.

Он подчеркнул, что в советское время «Форум» был популярным культурным центром, и у многих пожилых москвичей с ним связаны хорошие воспоминания.

Как уточняется на официальном сайте мэра, специалисты расчистит вентиляционные каналы и усилят пилоны. В подвале также отреставрируют железобетонные своды Монье и заменят перекрытия. Кроме того, будет восстановлена историческая конфигурация крыши. Фасад здания заново оштукатурят, при этом особое внимание уделят реставрации декора и барельефов.