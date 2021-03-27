РИАМО - 27 мар. Труп новорожденного мальчика обнаружили в городском округе Егорьевск на ленте комплекса переработки отходов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
«Проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов плода мужского пола», — сообщили в пресс-службе.
Следователи осмотрели помещение и опросили рабочих, также планируется изъятие видео с камер наблюдения.
Для установления причин гибели ребенка назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
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