РИАМО - 27 мар. Порядка 30 станций планируют построить на радиальных линиях Московского метрополитена до конца 2025 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, развитие сети метро является одним из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем города.
Он добавил, что в ближайшие пять лет на радиальных ветках метро предполагается открыть порядка 30 станций.
«Это и новые участки уже действующих линий — Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, так и отрезки совершенно новых радиусов», — сказал заммэра.
Основания задача властей Москвы — обеспечить 90% жителей станциями метро в шаговой доступности.
За 10 лет в столице построили 173 км линий метро и МЦК, 88 станций и 10 депо.
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