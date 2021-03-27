РИАМО - 27 мар. Порядка 30 станций планируют построить на радиальных линиях Московского метрополитена до конца 2025 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, развитие сети метро является одним из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем города.

«Главным проектом метростроения на ближайшие годы остается Большая кольцевая линия, однако не меньшее значение для обслуживания как сложившихся, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий», — подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что в ближайшие пять лет на радиальных ветках метро предполагается открыть порядка 30 станций.

«Это и новые участки уже действующих линий — Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, так и отрезки совершенно новых радиусов», — сказал заммэра.

Основания задача властей Москвы — обеспечить 90% жителей станциями метро в шаговой доступности.

За 10 лет в столице построили 173 км линий метро и МЦК, 88 станций и 10 депо.

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