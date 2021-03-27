РИАМО - 27 мар. Столичный комплекс городского хозяйства опубликовал на своем YouTube-канале онлайн-экскурсию по недавно открывшемуся музею электрических сетей ПАО «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба комплекса.

«Девять тематических зон музея, восемь из которых — интерактивные, посвящены более чем 120 годам истории электросетевого комплекса столицы», — сообщили в пресс-службе.

Экскурсию по ним провела начальник управления спецпроектов ПАО «Россети Московский регион» Виктория Бехтерева.

Зрители узнают о вкладе русских ученых в развитие электротехники, создателе электрических свечей, которыми впервые осветили Кремль и Большой Каменный мост, и многих других уникальных событиях.

В зоне артефактов собрано уникальное оборудование разных времен: телеграфный изолятор 1870 года — самый старый экспонат музея, а также низковольтный концентрический кабель 1898 года, который применялся при прокладке кабельных линий. Кроме того, можно будет увидеть рубильник из трансформаторной подстанции на территории Кремля.