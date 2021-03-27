РИАМО - 27 мар. Завершился онлайн-чемпионат по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035, по итогам соревнований в столице объявили чемпионов по лидерским компетенциям, сообщили РИАМО в департаменте образования столицы.

Участники чемпионата решали кейсы, посвященные ключевым компетенциям «4К»: кооперации, коммуникации, критическому мышлению и креативности. Также они работали в командах в рамках игрового турнира «Мегаполис – 2035. Вызовы будущего» и отвечали на вопросы потенциальных работодателей о выборе профессионального пути.

«Владение ключевыми инструментами коммуникации, современное понимание понятия «лидерство», умение работать в команде — все это очень сильно повышает шансы ребенка получить достойную работу в будущем и построить карьеру в той сфере, которая ему действительно интересна. Для школьников и студентов колледжей очень важно взаимодействовать с теми, кто является действующими профессионалами», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Конкурсанты начали готовиться к чемпионату еще в октябре прошлого года, а последнее испытание – выступление перед экспертами – прошли в марте. В ходе соревнования эксперты провели воркшопы, тренинги и креативные сессии, в рамках которых совершенствовались «гибкие» навыки участников. Юные москвичи научились выстраивать эффективные коммуникации, выступать на публике и убедительно выражать свои мысли и идеи.

Победителями чемпионата стали двое учащихся, призерами – пять человек. Кроме того, эксперты отдельно отметили участников, наиболее ярко проявивших себя в следующих направлениях: «Креативность», «Критическое мышление», «Коммуникация», «Кооперация».

Чемпионат по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 проводится в столице впервые в рамках городского проекта «Клуб Soft Skills 2035». Конкурс призван сформировать у школьников и студентов колледжей ключевые надпрофессиональные навыки: критическое мышление, умение выстраивать коммуникацию, управлять своими эмоциями и работать в команде.