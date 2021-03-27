РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Обладательницей главного титула стала Алевтина Колесникова на конкурсе «Мамочка-Люберчаночка 2021», сообщил на своей официальной странице глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в соцсети «ВКонтакте».

«Они прыгают с парашютом, пишут стихи, говорят на иностранных языках - все это о прекрасных финалистках юбилейного конкурса «Мамочка-Люберчаночка 2021». Рекордное за пять лет количество заявок - 80, из них 25 - финалистки. Обладательницей главного титула стала Алевтина Колесникова, второе место - у Евгении Чучиной, третье - у Марии Шашковой. Поздравляю победительниц! Каждая из вас красива и любима, проигравших в этом конкурсе нет!» - написал Ружицкий.

Он от всего сердца пожелал семьям весеннего настроения, любви, мира и добра.

«Отдельное спасибо за теплую атмосферу и настоящий праздник организаторам конкурса, сообществу «Мама оффлайн». Не случайно именно они стали победителями премии губернатора Московской области Андрея Воробьева #МыРядом. Желаю не останавливаться на достигнутом!» - завершил он.