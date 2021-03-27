РИАМО - 27 мар. Мать-и-мачеха распустилась в природно-историческом парке «Москворецкий», а также на Карамышевской набережной и в долине Соболевского ручья, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Примечательно, что данный цветок в этом году расцвел дней на 20 позже, чем в прошлом году. В 2020 году цветение началось раньше из-за аномально теплой зимы.

«На особо охраняемых природных территориях столицы начали появляться первые весенние цветы. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» уже зафиксировали цветущую мать-и-мачеху», — сообщили в пресс-службе.

Москвичам напомнили, что раннецветущие травянистые растения очень уязвимы и нуждаются в особой защите. Не нужно их срывать и вытаптывать почву вокруг них.