РИАМО - 27 мар. В Москве-реке в Подмосковье обнаружили тело музыканта и критика Александра Липницкого, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, Липницкий катался по Москве-реке в районе Николиной Горы на лыжах, провалился под лед и утонул.

«В пятницу (26 марта - ред.) поиски тела музыканта были приостановлены до субботы», - говорится в сообщении.

Липницкий известен как бывший участник музыкальной группы «Звуки Му», а также журналист и критик.