РИАМО - 27 мар. В субботу в Москве и Подмосковье прогнозируется солнечная погода без осадков, при этом температура воздуха в среднем на 5-7 градусов выше нормы для конца марта, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в столице воздух прогреется до комфортных 8-10 градусов, а в Подмосковье — от 6 до 11 градусов. Это как минимум на 5-7 градусов выше положенной нормы для конца марта», — сказал Тишковец на видео, опубликованном в Instagram.

По его словам, атмосферное давление продолжит расти и составит 755 мм ртутного столба.

Тишковец добавил, что осадки в ближайшее время маловероятны и метеоусловия не изменятся, так как в атмосфере будет господствовать антициклон.