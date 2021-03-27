РИАМО - 27 мар. Представители сетей кинотеатров направили обращение к мэру Москвы Сергею Собянин, в котором попросили отменить ограничения о 50% заполняемости кинозалов, пишет газета «Коммерсант».

К Собянину обратились представители Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК, объединяет более половины всех кинозалов по стране). При этом они предлагают сохранить требование по соблюдению социальной дистанции «в одно кресло между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте».

«Текущие правила позволяют заполнять залы только на 50%. Из-за этого, настаивают киносети, им не удается покрывать текущие расходы и удовлетворять потребности москвичей в походе в кино. Но показатели сборов, которые в первом квартале оказались на 25–30% ниже «доковидных», говорят о слабом влиянии ограничений на бокс-офис», - говорится в материале.

Кинотеатры, театры и концертные залы были закрыты по указу мэра с 16 марта 2020 года вплоть до 31 июля. Сейчас кинотеатры работают с ограничениями. В АВК утверждают, что от них особенно страдают независимые одно- и малозальные кинотеатры.