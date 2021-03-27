РИАМО - 27 мар. Два человека погибли под колесами электропоезда в районе станции Покровское Курского направления Московской железной дороги, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, мужчина и женщина пытались залезть на платформу перед приближающимся поездом сообщением Подольск — Нахабино.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают следователи. Проводится допрос очевидцев и членов локомотивной бригады. Также назначены необходимые экспертизы.