РИАМО - 27 мар. Московский зоопарк присоединится к международной акции «Час Земли» и отключит подсветку главного входа с 20:30 до 21:30, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

«Сегодня в 20:30 по местному времени начнется «Час Земли». Во всем мире погаснут десятки тысяч зданий, миллионы людей на один час выключат свет в домах и квартирах. Московский зоопарк на это время отключит подсветку главного входа», — сообщили в пресс-службе.

Всего в городе в рамках акции будет отключена подсветка более 2 тыс. зданий и сооружений. Подсветку погасят Московский Кремль, Исторический музей, ГУМ, ЦУМ, парк «Зарядье», Большой театр, храм Христа Спасителя и стадион «Лужники».

Это делается для того, чтобы привлечь внимание людей к необходимости бережного отношения к ресурсам нашей планеты.