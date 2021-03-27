РИАМО - 27 мар. Уникальный дворец единоборств на территории спорткомплекса «Лужники», в котором разместятся центры самбо и бокса, планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что вместимость залов составит 3,6 тыс. человек. Основная особенность объекта — витражное остекление тренировочных залов. Оно позволит наблюдать за спортсменами за пределами здания.
По словам заммэра, на данный момент устройство монолитных конструкций выполнили на 78%. Ведется монтаж внутренних инженерных сетей, возведение кирпичных перегородок.
«В начале апреля будет залита плита перекрытия тренировочного зала на пятом этаже, в помещении которого будет смонтирован наклонный зеркальный потолок. После этого приступим к монтажу 18-метровых витражных стоек, а затем к установке витражей», — заключил Бочкарев.
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