РИАМО - 27 мар. Инновационный научно-технологический кластер «Ломоносов» на Воробьевых горах планируется построить за два года, в настоящее время уже подготовлен проект планировки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас ведется разработка котлована — его готовность 23%. Также мы приступили к устройству шпунтового ограждения, а начать монолитные работы планируется в мае-июне. На площадке продолжаются работу по устройству временных дорог», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что площадь участка под строительство кластера составляет 1,85 га. На отведенной территории появится десятиэтажное здание общей площадью 65 тыс. кв. м.

«В нем разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний. Наша задача — помимо самого кластера — проложить необходимые дороги и инженерную инфраструктуру. Ориентировочный срок реализации проекта — два года», — отметил Бочкарев.

В кластере будут работать компании по таким направлениям, как биомедицина и фармацевтика, нанотехнологии, IT, робототехника, космические исследования и многое другое.