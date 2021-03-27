РИАМО - 27 мар. Терапевтический корпус клиники «Хадасса» в международном медицинском кластере (ММК) в Сколкове сдадут уже этой весной, первые пациенты смогут туда попасть в августе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы в этом году весной сдаем терапевтический корпус. <...> У нас возводится еще ряд корпусов, в том числе многофункциональный корпус, корпуса для других клиник», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в медкластере в Сколкове в проектировании и строительстве находятся здания Страсбургского университета, французской реабилитационной клиники, многофункционального медицинского центра, центра ядерной медицины, биотехнологической лаборатории и апарт-отеля.

Ранее на территории инновационного центра «Сколково» открылся образовательный центр Международного медицинского кластера. ММК будет представлять собой многофункциональный комплекс для размещения представительств различных клиник мира. Проект позволит привлечь в Россию передовые технологии.

Медицинский центр «Хадасса» — ведущее учреждение здравоохранения Израиля со 100-летней историей. В филиале в Сколкове квалифицированную помощь с применением последних достижений мировой медицины смогут получать до 300 тысяч пациентов в год.