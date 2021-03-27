РИАМО - 27 мар. Молодому человеку 2002 года рождения, которого подозревают в убийстве таксиста на юго-востоке Москвы, предъявлено обвинение, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 26 марта 2021 года в салоне автомобиля, припаркованного вблизи жилого дома, расположенного по Саратовскому проезду в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений», - сказала Иванова.

Погибший был таксистом. В тот вечер он выполнял один из заказов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый.

В ходе допроса молодой человек полностью признал вину. Он заявил, что конфликт с водителем у него произошел из-за разногласий по конечной оплате проезда.

В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.