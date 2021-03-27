РИАМО - 27 мар. В столице в ближайшие три года появится 64 новых медицинских объекта, среди них — 33 поликлиники и 18 крупных многофункциональных центров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Всего в Москве с 2011 года были построены порядка 100 объектов здравоохранения.
Для всех медучреждений закупается новейшее оборудование, включая аппараты МРТ, компьютерные томографы, рентген-комплексы, эндоскопическое, лабораторное оборудование и многое другое.
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