РИАМО - 27 мар. Многофункциональный комплекс при транспортно-пересадочном узле на Павелецкой площади столицы планируется открыть в октябре 2021 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На данный момент на объекте завершены земляные и подземные работы, завершено устройство распорной системы. Кроме того, на 95% выполнено возведение монолитных железобетонных конструкций. Ведется строительство внутренних стен и перегородок, а также фасадные работы», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что ТПУ на Павелецкой площади — крупнейший в Москве, с пассажиропотоком около 350 тыс. человек в сутки. Он объединит многофункциональный комплекс, в который можно будет попасть по подземным переходам сразу с двух станций метро «Павелецкая», а также остановки наземного городского транспорта.

Главная особенность объекта — на крыше торгового комплекса откроют парк площадью 3 га. В проекте благоустройства отведено особое место для развлечений.

«По всему парку будут организованы уголки для активного и спокойного отдыха, а также кафе и рестораны с террасами. Особенно пространство будет отличаться в ночное время. Уютную атмосферу создадут фонари различной формы, высоты и размера. Оригинальная подсветка внесет разнообразие в композицию, а также подчеркнет особенности пространства обновленной площади за счет игры света и тени», — добавил Бочкарев.