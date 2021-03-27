РИАМО - 27 мар. Сотрудники полиции задержали молодого человека 2002 года рождения, подозреваемого в особо тяжком преступлении — убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что на асфальте в районе дом №7 в 1-м Гайвороновском проезде обнаружены следы крови.

«В рамках проверки информации сотрудниками уголовного розыска во 2-м Саратовском проезде был обнаружен автомобиль марки Mercedes, в котором на заднем сиденье находилось тело 49-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями», - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных действий был задержан подозреваемый. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции. Его передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.