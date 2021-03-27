РИАМО - 27 мар. За минувшие сутки в Москве после коронавируса выздоровели 1368 пациентов, с начала пандемии в мегаполисе вылечили 940 041 пациента, сообщает столичный оперштаб.

«В Москве выявлен 1551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 775 человек», - говорится в сообщении.

Также за сутки в столице умерло 54 пациента с подтвержденной пневмонией и коронавирусом. За все время пандемии умерло 16 446 человек.

В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится на бесплатной и добровольной основе.

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Текстовая трансляция

27 МАРТА

- 1368 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Госпитализированы 775 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 885 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 586 больных. В Москве - 1551.