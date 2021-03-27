РИАМО - 27 мар. В столице за минувшие сутки зафиксировали 1551 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 1 020 673 случая заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В столице проходит кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку горожане могут в одном из 100 пунктов на базе поликлиник Москвы, а также в выездных пунктах. Еще привиться от инфекции можно в частных медклиниках. За препарат там платить не нужно, но придется оплатить осмотр терапевта.

В мегаполисе в рамках экспериментального исследования у привившихся граждан будут брать плазму для лечения Covid-пациентов. В нем будут участвовать несколько сотен доноров и 120 реципиентов, которые получат такую плазму.

В России за сутки выявлено 8885 новых случаев коронавируса. Умерло 387 человек, выздоровели 10 337 пациентов.

На сегодняшний день в РФ выявлено 4 510 744 случая коронавирусной инфекции. За весь период пандемии зафиксировано 97 404 летальных исхода, выздоровели 4 130 498 человек.

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Текстовая трансляция

27 МАРТА

- 1368 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Госпитализированы 775 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 885 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 586 больных. В Москве - 1551.