РИАМО - 27 мар. Электропоезд сообщением Подольск - Нахабино смертельно травмировал 42-летнего мужчину и женщину, личность которой устанавливается, в районе железнодорожной станции Покровское Курского направления МЖД, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Происшествие случилось около 5:30 утра.

«По предварительной информации они переходили ж/д пути в неустановленном месте и были травмированы, когда пытались забраться с путей на платформу», - говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Транспортная полиция напоминает о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железной дороги.