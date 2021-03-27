РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В подмосковном Подольске демонтировали плотину на реке Пахре из-за плановых весенних работ до майских праздников, перейти в этом месте на другую сторону реки нельзя, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Регулярное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений позволяет своевременно выявлять нарушения работы сооружений. Ежегодно весной на реке Пахре МУП «Водоканал» разбирает плотину, чтобы провести плановые работы. В текущем году с 25 по 26 марта также провели работы, и на данный момент привычная для жителей плотина отсутствует. После профилактических работ накануне майских праздников ее восстановят.

Пешеходный настил на гидротехническом сооружении не является средством для перехода на обратную сторону реки Пахра. Это технологическое оборудование гидротехнического сооружения и является неотъемлемой частью объекта.

Технологический проход в виде съемного деревянного настила предназначен для устранения заторов на переливной кромке. Проход посторонних по настилу запрещен, согласно предписанию центрального управления Ростехнадзора.

С двух сторон выставлены предупреждающие таблички «Проход запрещен» и «Опасная зона», выставлены ограждения из решеток. Силами МУП «Водоканал» производится текущий ремонт ограждений, металлоконструкций, бетонных устоев и окраска конструкций плотины.