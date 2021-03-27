РИАМО - 27 мар. Рублево-Архангельскую линию метро планируется достроить в течение трех-четырех лет, в этом году стоит задача развернуть подготовительные работы на всех станциях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«У нас Рублево-Архангельская линия метро в планах, мы выполнили все необходимые градостроительные проработки: трассировка, расположение станций. Сейчас мы приступаем к работам и в этом году хотим выйти на все станции Рублево-Архангельской линии на подготовку под строительство. Это будет направлено на вынос коммуникаций, на освобождение площадок для строительства, на создание строительных городков», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что один щит уже установлен в районе пересечения Рублево-Архангельской линии с Большой кольцевой линии — в районе станции «Народное ополчение».

Длина Рублево-Архангельской линии составит 20 км. На ней построят станции: «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».​

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