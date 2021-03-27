РИАМО - 27 мар. Станцию метро «Терехово» планируется достроить и запустить для пассажиров уже в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Западный участок (Большой кольцевой линии - ред.) запланирован на сдачу в этом году. Мы находимся на станции «Терехово», - сказал Бочкарев.

Он отметил, станцию «Терехово» соединят со станцией «Кунцевская», а далее сведут со станцией «Давыдковская» на Аминьевском шоссе

Он добавил, что на данном участке проходка завершена. Через пару месяцев планируется приступить к оснащению самой станции инженерными системами. Завершение строительства станции московского метро «Терехово» запланировано на этот год.

Работы по строительству Большой кольцевой линии подземки планируют ускорить и досрочно завершить в следующем году. БКЛ является крупнейшим проектом столичного метро, длина линии составит 70 км. Ветка объединит периферийные районы мегаполиса и сократит время пути для пассажиров вдвое.

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