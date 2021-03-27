РИАМО - 27 мар. Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за прошлый год, столица России опередила в рейтинге Париж, Вену и Берлин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рейтинг основывается на данных о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5). Данные собираются с помощью наземных станций мониторинга и отправляются на специальную онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов.

«PM2.5 — частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра, находящиеся в воздухе. Это намного тоньше человеческого волоса, толщина которого составляет от 40 до 120 микрометров. Источники PM2.5 — выбросы автотранспорта (преимущественно дизельного), пыль, частицы, возникающие в результате эксплуатации дорожного полотна, шин и деталей транспорта, производства электроэнергии с использованием угля и мазута, работы отдельных отраслей промышленности», - говорится в сообщении.

В Москве содержание взвешенных частиц в прошлом году оказалось в 1,5–2,6 раза ниже, чем в Белграде, Киеве, Афинах и Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже. При этом около 30% частиц в столицу переносится из-за границ Москвы.

Эти частицы могут попадать в легкие и сердечно-сосудистую систему, приводя к ухудшению здоровья. По данным о содержании частиц в воздухе и уровню загрязнения атмосферы Москва вошла в число безопасных мегаполисов мира.

С 2013 года содержание в воздухе Москвы взвешенных частиц РМ2.5 снизилось в 1,5 раза. Также наблюдаются улучшения по другим показателям.

Добиться этого удалось с помощью ряда мер, реализуемых в Москве, в том числе повлияло на это создание транспортного каркаса города, развитие общественного транспорта, экологизация автопарка, реконструкция промышленных предприятий, работа по озеленению и многое другое.

Выбросы загрязняющих воздух веществ в Москве сократились на 400 т благодаря электробусам>>