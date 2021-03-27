РИАМО - 27 мар. По итогам состязаний в рамках чемпионата мира по фигурному катанию первые три места заняли российские спортсменки, сообщает Газета.ru.

Ранее на чемпионате мира по фигурному катанию завершились одиночные соревнования среди женщин. Фигуристки из России впервые в истории международных соревнований заняли весь пьедестал первенства в одиночных соревнованиях.

«Чемпионкой мира стала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова», - говорится в сообщении.

Из-за введенных ранее санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам пришлось выступать в команде под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Музыкальным сопровождением для награждения спортсменов стал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме. Он завершится 28 марта.

В субботу представят произвольные программы одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98 балла). Россиянин Михаил Коляда занимает четвертую строчку (93,52).