РИАМО - 27 мар. Свыше 130 культурных площадок Москвы представят свои программы на акции «Ночь театров», которая пройдет в субботу в столице в девятый раз, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Чтобы присоединиться к «Ночи театров» могли как можно больше людей, площадки — участники акции подготовили интересную и разноплановую онлайн-программу. В нее вошли интерактивные экскурсии, показы спектаклей, концерты, творческие встречи, лекции — всего около 30 мероприятий», — отметила заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На сайте столичной мэрии в 19:00 пройдет трансляция открытия «Ночи театров», там покажут спектакль Юрия Башмета на музыку Александра Чайковского «Свидание в Москве» в постановке Павла Сафонова.

В 22:00 художественные руководители 6 театров в формате zoom-конференции обсудят предстоящие планы. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте mos.ru и на страницах театров — участников встречи в социальных сетях («Современник», Центр имени Вс. Мейерхольда, Государственный академический театр имени Моссовета, Театр Романа Виктюка, Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и Московский драматический театр на Малой Бронной).

В театре «Геликон-опера» проведут мастер-класс, посвященный оперному искусству. К нему можно будет присоединиться на YouTube-канале театра. Начало в 22:00. Мастер-класс проведет художественный руководитель театра Дмитрий Бертман для участников молодежной программы «Геликона».

Авторскую встречу с художественным руководителем театра «Модерн» Юрием Грымовым и актерами спектакля «Нирвана» можно будет посмотреть на YouTube-канале театра в 21:45.

Всего в рамках «Ночи театров» в этом году запланировано более 170 мероприятий.

Около 200 мероприятий пройдут в Москве в рамках акции «Ночь театров»>>