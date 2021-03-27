РИАМО - 27 мар. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту травмирования подростка на Курском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 26 марта 2021 года, примерно в 22 часа 49 минут на крыше электропоезда сообщением «Чехов-Царицыно» обнаружены подростки, занимающиеся, так называемым, «зацепингом», - говорится в сообщении.

В ходе движения подвижного состава один из подростков получил травмы несовместимые с жизнью. Второй молодой человек от госпитализации отказался.

Следователи организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.