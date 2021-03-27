РИАМО - 27 мар. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту хлопка газа и последующего обрушения дома в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частном жилом доме в поселении Московский 26 марта произошел хлопок и частичное обрушение кровли.

«Прокуратура Москвы проводит по данному факту проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным МЧС, в строящемся частном доме произошла детонация баллонного газа с последующим обрушением. Из-под завалов извлекли четырех человек.