РИАМО - 27 мар. В Москве и Московской области в субботу температура воздуха составит 3 - 8 градусов тепла, без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости»

«Максимальная температура в Москве днем составит 5-7 градусов, по области - 3-8 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60%.

Ранее метеорологи сообщали, что метеорологическая весна в столице вступила в свои права. Из-за теплой погоды в эти выходные дни сугробы в столице уменьшатся примерно на 10 см.