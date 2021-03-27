РИАМО - 27 мар. Инновационный экоцентр создадут в пойме реки Чермянки в Москве, в будущем он будет частью проекта «Парк Яуза», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Центр возведут на заброшенной территории. Ранее местные жители попросили власти привести это место в порядок. Площадь эколого-просветительского центра составит более 1,2 тыс. кв. м.

«В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию», - сказал Бирюков.

По его словам, в центре будут заниматься популяризацией экологических профессий будущего. Экспозиционное пространство разделят на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях. Здесь жители и гости столицы смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и так далее.

Бирюков подчеркнул, что центр будет принимать гостей разного возраста. При этом посетить его можно будет как самостоятельно с аудиогидом, так и в группе с экскурсоводом.

Прилегающую территорию также благоустроят. Здесь планируют создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад.

Благоустройство парка «Яуза» возобновится на северо‑востоке Москвы весной>>