РИАМО - 26 мар. Двоих молодых людей доставили в отделение полиции после того, как они разъезжали на МКАД на машине с открытыми дверями, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Они создавали помехи движению других машин, нарушали ПДД и подвергли опасности жизни и здоровье других участников движения.

«Сотрудниками полиции при участии Росгвардии указанная автомашина была остановлена на 87-м километре МКАД. Водитель и пассажир доставлены в ОМВД России по району Бибирево», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении нарушителей Правил дорожного движения составлено 7 административных материалов. Автомобиль задержали и переместили на специализированную стоянку.