РИАМО - 26 мар. Доследственную проверку назначили по факту хлопка и последующего обрушения кровли в частном доме в новой Москве, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В пятницу в частном жилом доме в поселении Московский произошел хлопок и частичное обрушение кровли.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сказала Иванова.

На месте происшествия работают оперативные службы города. К дому выехали следователи и криминалисты.

По данным МЧС, в строящемся частном доме на Родниковой улице произошла детонация баллонного газа с последующим обрушением. Из-под завалов извлекли двух человек, один из которых ребенок.