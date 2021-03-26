РИАМО - 26 мар. Большинство участников опроса по выбору названия для новой станции Большого кольца метро на портале «Активный гражданин» проголосовали за вариант «Народное Ополчение», сообщается на сайте «Активного гражданина».

«Завершилось голосование за название новой станции Большой кольцевой линии московского метро, которая располагается на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. В этом году станция готовится к открытию», - говорится в сообщении.

Голосование проходило на платформе «Активный гражданин». Участникам проекта предлагалось выбрать между «Карамышевской» и «Народным Ополчением». Всего проголосовало 112 960 горожан.

Большинство участников опроса выбрали название «Народное Ополчение» — за этот вариант проголосовало 55,02%.

Данное название связано с памятью Московского народного ополчения. Также в пешей доступности от новой станции расположен памятник героям ополчения. Оформление станции также посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов.

За вариант «Карамышевская» проголосовало 35,93%.

Работы по строительству Большой кольцевой линии подземки планируют ускорить и досрочно завершить в следующем году. БКЛ является крупнейшим проектом столичного метро, длина линии составит 70 км. Ветка объединит периферийные районы мегаполиса и сократит время пути для пассажиров вдвое.

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